Greenyard rappelle à nouveau des légumes surgelés par mesure de précaution

(Belga) Par mesure de précaution, l'entreprise Greenyard rappelle 18 produits contenant des petits pois, haricots et panais surgelés fabriqués par sa filiale hongroise entre le 13 août 2016 et le 20 juin 2018, où une contamination potentielle à la bactérie listeria a été constatée.

L'oépration de rappel a été décidée en coordination avec l'Afsca et l'agence de sécurité alimentaire hongroise, indique un communiqué de presse jeudi soir. Les produits concernés sont vendus sous les marques Pinguin, Delhaize, Everyday, BONI & D'Lis, et sont vendus sous les noms de produits Petits pois extra fins, Petits pois très fins, Petits pois fins, Petits pois mifins, Haricots verts coupés, Petits pois très fins et jeunes carottes, 10 légumes pour potage, Minestrone, Mélange de légumes d'été, Fit mix, Paëlla aux fruits de mers et au poulet, Petit pois extra fins et jeunes carottes, Mélange de légumes pour soupe à la tomate, Nasi Goreng, Bami Goreng, Mix paysanne, BIO petits pois. La bactérie Listeria provoque la listériose qui figure parmi les zoonoses - maladies transmises de l'animal à l'homme - les plus dangereuses. Elle provoque généralement de la fièvre, des vomissements et des diarrhées et se traite par antibiotiques. Greenyard avait déjà rappelé début juillet des légumes surgelés produits entre le 13 août 2015 et le 20 juin 2018 à Baja comme du maïs, des petits pois, des haricots, des épinards et de l'oseille. (Belga)