Greta Thunberg de nouveau en grève scolaire le vendredi devant le parlement suédois

(Belga) Après une longue période de manifestations en ligne, l'activiste suédoise Greta Thunberg, figure de proue du mouvement des jeunes pour le climat, était de retour vendredi devant le parlement suédois pour une manifestation en présentiel contre le changement climatique.

Accompagnée par une poignée d'autres manifestants, Greta Thunberg, qui tenait sa célèbre pancarte "Grèves scolaires pour le climat" et portait un masque avec le logo "Fridays for Future", est retournée à l'endroit où tout a commencé à Stockholm, d'après des photos publiées sur ses comptes Instagram et Twitter. "Nous voilà donc de retour à l'extérieur du Parlement. Mais la pandémie est encore loin d'être terminée, nous continuerons donc à agir en petits groupes, conformément aux restrictions locales", a-t-elle écrit. La jeune militante avait 15 ans quand elle a commencé à protester devant le parlement suédois en août 2018, appelant les politiciens à intensifier la lutte contre le changement climatique. Dans le sillage de sa mobilisation est né le mouvement des jeunes pour le climat "Fridays for Future", qui s'est répandu comme une trainée de poudre. Des manifestations de masse auxquelles ont assisté des centaines de milliers de participants, principalement des jeunes, ont eu lieu à travers le monde. Ces mobilisations physiques ont cependant été temporairement suspendues à cause de la pandémie de coronavirus. La jeune Suédoise a alors manifesté de manière virtuelle en publiant des images d'elle et sa pancarte depuis son domicile. (Belga)