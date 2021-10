Grève des éboueurs à Marseille: un accord "en passe d'être trouvé"

Un accord est "en passe d'être trouvé" dans le conflit qui oppose les syndicats d'éboueurs à la métropole Aix-Marseille-Provence depuis près d'une semaine, provoquant un amoncellement problématique des déchets dans Marseille, ont annoncé les services de la métropole vendredi.

"Après avoir échangé et travaillé une partie de la nuit, un accord est en passe d’être trouvé, permettant d’envisager une sortie de crise grâce à un dialogue social constructif", assurait la métropole vendredi matin, ajoutant que "des pistes intéressantes ont été évoquées pour faire converger les intérêts des agents et de l’administration, dans le cadre législatif en vigueur".

Les poubelles de certains quartiers de Marseille ont vraiment commencé à déborder lundi, conséquence de la nouvelle grève des syndicats et notamment de Force Ouvrière, le syndicat majoritaire, dans le cadre d'un bras de fer autour de leur temps de travail et des 35 heures avec la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Certains éboueurs étaient même en grève depuis le jeudi précédent, à l'appel de la CGT.

Les négociations devaient reprendre vendredi matin, "après quelques heures de repos", selon la métropole, pour "aboutir à un accord définitif". De son côté, Patrick Rué, le leader de FO, évoquait sur Facebook une "reprise des négociations très tôt ce vendredi matin pour essayer coûte que coûte de décrocher un accord au forceps!".

De son côté, la CGT métropole a déploré dans un communiqué avoir été "écartée de ces négociations, ce qui est illégal". "Nous rappelons à la Direction de la Métropole que ce combat n'est pas une guerre entre organisations syndicales mais bien une lutte des agents pour améliorer leurs conditions de travail", a tancé le syndicat.

Actuellement, les éboueurs de la métropole feraient en moyenne entre 3 heures et 3 heures 30 par jour sur six jours, selon un rapport de la Chambre régionale des comptes à paraître cité par Roland Mouren.

Cette grève a été déclenchée par la volonté de la métropole d'appliquer la loi de transformation de la fonction publique de 2019, qui impose l'application des 35 heures au 1er janvier 2022 pour tous les fonctionnaires, tout en ouvrant la possibilité de négocier des aménagements pour tenir compte de la pénibilité.

La métropole a proposé une réduction horaire de 5%, soit 1530 heures par an. "Pour nous, 20% de baisse du temps de travail est un minimum non négociable", a expliqué à l'AFP Eric Robito, responsable CGT à la métropole. Ce qui ferait 1.286 heures par an.