Grichka Bogdanov invité du 13h de RTL info: "Il faut accepter de ne pas tout comprendre et pas immédiatement"

Grichka Bogdanov était l'invité du 13h de RTL info ce vendredi. Il est a évoqué le livre qu'il a cosigné avec son frère Igor: Sciences Minute, le tour du monde des sciences en 80 minutes.





Comment rendre les sciences plus attrayantes au niveau scolaire ?

Il faut de l'émerveillement. Il faut accepter de ne pas comprendre, de ne pas tout comprendre et pas immédiatement, c'est la première chose. Il faut se mettre dans la peau d'un enfant, qui ne comprend pas immédiatement. Mais en revanche, il agrandit son regard sur cette chose qu'il ne comprend pas, et tout d'un coup, il se l'approprie, et à un moment, il finit par comprendre. C'est là que l'éclat a lieu dans son regard, et c'est ce que nous voulons Igor et moi: susciter ce miracle qui fait que tout d'un coup, on devient quelqu'un d'autre parce que le cœur et l'esprit ont grandi.





Quand avez-vous su que vous étiez hors-normes intellectuellement ?

C'est en "essayant de résoudre des problèmes trop compliqués pour eux" que Grichka et Igor Bogdanov ont pris conscience de leur capacité intellectuelle, car ils se sont rendu compte rapidement que "finalement ils n'étaient pas si compliqués".





Un élève belge lui a posé cette question: "Pourra-t-on un jour voyager plus vite que la vitesse de la lumière ?"

En fait non, on ne le peut pas. Mais ce que l'on peut faire, c'est sortir du cône de lumière de l'espace-temps pour contourner cette limite. En empruntant donc un autre chemin, qu'on appelle en science-fiction l'hyper-espace, mais que nous appelons en sciences l'effet-tunnel.