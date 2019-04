Hôpitaux à Anvers: Des témoignages font état de mauvais traitements sur des patients âgés

(Belga) De nombreux patients des services de gériatrie du réseau hospitalier anversois ZNA et des membres de leur famille se sont plaints de "mauvais traitements", rapporte vendredi le journal Het Laatste Nieuws, qui évoque plus d'une centaine de témoignages en ce sens. Le réseau ZNA, qui compte 2.500 lits, a indiqué dans une réaction prendre au sérieux les plaintes et mener une enquête interne.

Les témoignages évoquent des patients enfermés dans des cagibis, des patients qui pouvaient être aperçus dans des postures humiliantes aux toilettes ou encore des boutons d'appel d'urgence qui ne leur étaient pas accessibles. Le CEO du réseau hospitalier anversois, Wouter De Ploey, dit prendre ces témoignages au sérieux. "J'ai beaucoup de respect pour notre personnel soignant qui s'investit chaque jour mais il y a parfois des circonstances qui font que les choses ne se passent pas comme elles le devraient et nous devons en tirer les leçons". Le responsable souligne que sur un million de contacts avec des patients en 2018, 1.024 plaintes sont parvenues, dont seulement 41 visaient les services de gériatrie. De son côté, le président du réseau hospitalier, Fons Duchateau (N-VA), appelle quiconque qui souhaiterait signaler une plainte à se tourner vers le service de médiation du ZNA, qui fonctionne indépendamment de la direction. (Belga)