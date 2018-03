Hospitalisation de l'ex-président péruvien Alberto Fujimori récemment gracié

(Belga) L'ancien président péruvien Alberto Fujimori, 79 ans, récemment gracié alors qu'il purgeait une peine de 25 ans de prison pour crimes contre l'humanité et corruption, a été hospitalisé dans une clinique de Lima.

L'ancien président (1999-2000) souffre de tachycardie et de déshydratation, selon les informations diffusées sur Twitter et relayées par l'agence de presse EFE. L'ancien chef d'Etat vit dans une demeure luxueuse dans le quartier La Molina de la capitale après avoir été gracié fin décembre par le nouveau président Pedro Pablo Kuczynski. Il avait été condamné à 25 ans de prison pour les abus commis durant la dictature en 2009. Une résolution de la Cour interaméricaine des droits de l'homme est encore attendue pour formaliser ce pardon, alors que les crimes commis ont été très médiatisés pour avoir été dénoncés devant cette cour. Un tribunal péruvien a ordonné en février toutefois que l'ex-président soit à nouveau jugé, pour le meurtre de six paysans en 1992. M. Fujimori avait déjà été admis à l'hôpital en janvier et décembre dernier.