Iker Casillas hospitalisé dans un état stable après un infarctus

(Belga) L'ancien gardien du Real Madrid et de l'équipe d'Espagne Iker Casillas (37 ans), a été hospitalisé d'urgence après un infarctus survenu à l'entraînement mercredi mais son état est "stable" et le "problème cardiaque a été résolu", a annoncé son club, le FC Porto.

Iker Casillas, qui "a souffert d'un infarctus aigu pendant la séance d'entraînement" de mercredi matin, est actuellement hospitalisé, a écrit le club du nord du Portugal dans un communiqué. "Casillas va bien", son état de santé est "stable" et "son problème cardiaque a été résolu", peut-on lire, sans plus de précisions. Selon la presse portugaise, Casillas a été opéré, avec la pose d'un cathéter, et cette intervention cardiaque met un terme anticipé à sa saison, alors que le FC Porto est actuellement deuxième du Championnat du Portugal derrière Benfica et doit également disputer la finale de la Coupe du Portugal le 25 mai face au Sporting. Sportif de haut niveau à la belle longévité, l'ex-capitaine emblématique de l'équipe d'Espagne championne du monde en 2010 a récemment prolongé son contrat avec Porto jusqu'en 2020 avec une année supplémentaire en option, alors qu'il doit fêter ses 38 ans le 20 mai. L'ancien portier du Real Madrid, vainqueur de trois Ligues des champions avec son club formateur (2000, 2002, 2014), a récemment déclaré que le FC Porto lui avait fait part de sa volonté de le garder jusqu'à ses 40 ans. En couple avec la journaliste Sara Carbonero, Casillas est le père de deux garçons, Martin (5 ans) et Lucas (2 ans). Casillas a rejoint Porto en 2015 après 25 années passées au Real. Vainqueur du championnat du Portugal en 2018, il a récemment dépassé les 150 rencontres disputées avec les "Dragons". Au cours de sa carrière, Casillas a notamment remporté la Coupe du Monde en 2010 et a été sacré champion d'Europe à deux reprises (2008, 2012) avec la sélection espagnole. (Belga)