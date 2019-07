Il y a 50 ans, on a marché sur la Lune: les Américains célèbrent ce jour historique

Les 3 astronautes qui ont décollé hier du Kazachstan sont arrivés sans encombre à la Station spatiale internationale. Un Américain, un Italien et un Russe, sont ravis d'avoir décollé 50 ans, jour pour jour, après le premier pas de l'Homme sur la Lune. Cet anniversaire est célébré un peu partout aux Etats-Unis. Un demi-siècle après l'exploit des astronautes d'Apollo 11, les Américains ont clairement la tête dans les étoiles ce week-end.

L'heure était à la célébration hier soir à Washington. La fusée, qui transportait la mission Apollo 11, est projetée sur l’obélisque de la capitale. A des centaines de kilomètres, à San Diego, une reproduction du pied de Neil Armstrong se pose 50 ans exactement après le premier pas de l’Homme sur la Lune. La fête se déroule aussi à Houston au Texas où se trouve le centre de communication de la Nasa avec les vols habités.

"J’ai pu aller sur la rampe de lancement avant et j’ai pu voir quand la fusée a décollé. J’ai beaucoup de supers souvenirs" , a confié une habitante.

Buzz Aldrin et Michael Colins, les deux membres encore en vie de la mission Apollo 11, ont accompagné le vice-président américain Mike Pence à Cap Canaveral sur le pas de tir qui a vu décoller leur fusée en 1969.





Viser la planète Mars



"Nous allons voler à bord d'une nouvelle génération de vaisseaux spatiaux qui nous permettront d'atteindre Mars, non pas en quelques années, mais en quelques mois. Les Américains sont de nouveau en tête dans l'espace", a affirmé Mike Pence, vice-président des Etats-Unis.

Le président Donald Trump a réaffirmé, cette semaine, la volonté que les Etats-Unis soient en tête de la conquête spatiale. Le but: viser dans les années à venir non plus la Lune, mais la planète Mars.