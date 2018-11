Incendies en Californie - #RakeAmericaGreatAgain: Twitter s'empare du nouveau dada de Trump, le ratissage

(Belga) Le président finlandais Sauli Niinistö a réagi dubitativement, dimanche, aux propos tenus par Donald Trump la veille en marge de sa visite d'un quartier complètement détruit par les flammes à Paradise, en Californie. Trump avait, globalement, minimisé le rôle du réchauffement climatique, et préféré critiquer la gestion des forêts en Californie, laissant entendre que la catastrophe des importants incendies actuellement en cours dans cet Etat aurait pu être évitée si exemple avait été pris sur d'autres pays... dont la Finlande.

"J'étais avec le président de Finlande et il me disait 'nous sommes une nation de forêt'. (...) ils ont passé beaucoup de temps à ratisser, à nettoyer, à faire des choses", a ajouté le président, connu pour ses positions peu scientifiques sur les sujets climatiques. Le président finlandais, interrogé à ce sujet dimanche par le journal Ilta-Sanomat, a cependant indiqué qu'il ne se souvenait pas avoir abordé avec son homologue américain la solution du ratissage des sols. Il a reconnu avoir brièvement discuté de gestion forestière avec Trump, mais sans parler de ratissage, une action qui serait, selon les dires de l'hôte de la Maison Blanche, la clé de la prévention des incendies en Finlande ("ils n'ont aucun problème!"). Ces affirmations avaient immédiatement provoqué quelques remous dans les médias, mais aussi des moqueries sur les réseaux sociaux, où des hashtags humoristiques ont fait leur apparition. Parmi ceux-ci: #RakeAmericaGreatAgain, en référence au slogan du président "Make America Great Again" (que l'on pourrait traduire par "Rendez sa grandeur à l'Amérique", NDLR), dans lequel le mot "Make" est remplacé par "Rake", qui signifie "ratisser". Ou encore #RakeNews, en référence à une des expressions que le président affectionne tout particulièrement, celle de "Fake News" ("fausses infos"), qu'il utilise à tout-va pour discréditer tout média qui a le malheur de le contredire. Selon le président Niinistö, qui a rencontré Trump dans le cadre de commémorations de la Grande Guerre, il a expliqué au Républicain que la Finlande "est un pays couvert de forêts, mais qui a un bon système de surveillance et un bon réseau" pour répondre aux départs de feu. Des experts en gestion forestière ont bien sûr pointé également que le climat est assez différent, en Californie et en Finlande. (Belga)