Incendies en Europe - Slovénie: le feu de forêt au Karst est sous contrôle, 4.000 hectares partis en fumée

(Belga) L'incendie qui faisait rage depuis mardi soir dans la région boisée du Karst, en Slovénie, est sous contrôle, relève lundi l'agence de presse slovène STA. Les flammes ont englouti près de 4.000 hectares de cette région proche de l'Italie.

Lundi, quelque 240 pompiers étaient encore sur place pour éviter tout nouveau départ de feu. Le président Borut Pahor a remercié les voisins venus en aide du petit pays alpin, notamment la Croatie, l'Autriche, l'Italie, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Serbie, lui procurant des canadairs et des hélicoptères pour combattre le feu de forêt. Les opérations aériennes pour contrer les incendies sont particulièrement importantes dans cette région qui fourmille encore d'anciennes bombes de la Première Guerre mondiale. Une vague caniculaire accompagnée de feux dévastateurs s'est abattue la semaine dernière sur l'Europe de l'Ouest, notamment l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni et la France, avant de déplacer vers l'est du continent. La multiplication des vagues de chaleur est une conséquence directe de la crise climatique selon les scientifiques, les émissions de gaz à effet de serre augmentant à la fois leur intensité, leur durée et leur fréquence. (Belga)