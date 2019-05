Inde : au moins 300 yacks morts de faim dans l'Himalaya

Au moins 300 yacks sont morts de faim dans une vallée indienne de l'Himalaya en raison d'un hiver particulièrement rude, ont annoncé dimanche des responsables locaux.

Des responsables du Sikkim, un Etat de l'extrême nord-est de l'Inde coincé entre le Népal, la Chine et le Bhoutan, ont expliqué avoir reçu en décembre de premières demandes d'aide d'une cinquantaine d'habitants isolés de la vallée de Mukuthang.

A l'issue de fortes chutes de neige, ils ont demandé de la nourriture pour alimenter leur troupeau de 1.500 yacks, qui fournissent aussi bien du lait que de la laine et font également office de moyen de transport.

"Nous avons tenté plusieurs fois de les aider mais cela s'est avéré impossible. Aucune route ou voie aérienne n'était praticable en raison des conditions météo. Nous avons finalement réussi à accéder à la vallée et nous avons déjà confirmé la mort de 300 yacks", a déclaré à l'AFP un responsable local, Raj Kumar Yadav.

"Les familles présentes sur place affirment que 500 yacks sont morts de faim. Nous essayons de confirmer ces informations. Une cinquantaine de yacks reçoivent également des soins médicaux d'urgence", a-t-il ajouté.

Les yacks représentent l'une des principales ressources de la région, qui dépend du tourisme. Chaque année, quelques yacks meurent en raison des conditions météo extrêmes sévissant dans la région, mais le bilan actuel est sans précédent, selon les autorités.

"Le climat était trop dur. D'importantes chutes de neige en décembre ont été suivies par d'autres chutes de neige et même l'herbe ne poussait plus. Ils sont morts de faim et de froid à la fois", a expliqué Raj Kumar Yadav.

Les autorités locales ont pris des mesures pour enterrer le bétail mort et venir en aide aux habitants de la vallée, située à environ 70 km de la capitale du Sikkim, Gangtok.