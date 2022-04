Intempéries - Fermeture des espaces verts bruxellois et de la forêt de Soignes ce jeudi

(Belga) Les parcs, réserves naturelles et bois régionaux, ainsi que la forêt de Soignes seront interdits d'accès au public toute la journée de ce jeudi 7 avril en raison des rafales de vents annoncées, a indiqué jeudi soir Bruxelles Environnement dans un communiqué. La fin de restriction d'accès est prévue le 8 avril à 08h00.

Des avis seront apposés aux entrées et les gardiens informeront le public. Bruxelles Environnement recommande d'éviter de circuler à proximité des arbres. Depuis l'aube jeudi, des rafales de 80 km/h seront possibles, voire jusque 90 km/h localement, a indiqué jeudi soir l'Institut royal météorologique (IRM), plaçant l'ensemble du territoire en alerte jaune. En soirée, le temps deviendra rapidement plus calme, a précisé l'IRM. Ces conditions ont poussé le SPF Intérieur a activé temporairement le numéro 1722, destiné aux interventions de pompiers non urgentes. (Belga)