Jardiner, monter les escaliers, se promener... Quelles sont ces activités physiques qui améliorent votre mémoire?

Faire du sport renforce la mémoire, c'est ce qu'indique une étude de l'Université de Genève. Elle montre que la pratique intensive d'un sport augmente les capacités de mémoire. Dominique Bouilliez, médecin du sport et directeur médical pour l'éditeur "Reflexion Medical Network".

Olivier Schoonejans: Comment les chercheurs sont-ils arrivés à cette conclusion ?

Dominique Bouilliez: "C'est une étude relativement simple qui porte 15 volontaires sains qui ont ce qu'on appelle un VO2 max, donc la capacité de consommer l'oxygène qui indique le niveau de performance possible, qui est compris entre 40 et 65. C'est un peu Monsieur-Tout-le-Monde chez le jeune. Ce n'est pas nécessairement le sportif entraîné. Ces volontaires sains ont fait trois types d'exercice: le repos, un exercice modéré de 30 minutes et un exercice plus intense de 15 minutes à raison de 80% de la fréquence cardiaque maximale. C'est de l'ordre de 220 – l'âge. Avant et après l'exercice, ils ont été testés avec un système visuel de points qui se transformaient en étoile et ils devaient manifester avec quatre doigts quand une étoile apparaissait. Les séquences étaient répétitives, donc il était possible de les mémoriser de manière directe. Ce test était réalisé avant et après. Parallèlement, des prélèvements sanguins étaient faits par rapport à la diffusion de certaines substances dans le corps. Ce que l'étude a pu montrer de manière très importante, c'est que l'effort permet d'augmenter la mémoire, d'accélérer la vitesse de reproduction de cette séquence induite. Plus l'effort est important, plus cette vitesse de reproduction est rapide."

Peut-on dire de manière générale que si on fait du sport, la mémoire s'améliore ?

"Quelque part, on peut le dire. Et je dirais même que si on fait de l'exercice, la mémoire s'améliore. Exercice et mémoire sont vraiment des bons copains."

Exercice physique, effort physique et sport, ce n'est pas tout à fait la même chose…

"Effectivement. L'exercice, c'est simplement faire fonctionner ses muscles. C'est le jardinage, monter les escaliers, se promener, marcher lentement. L'effort, c'est solliciter de manière importante les muscles. Le sport, c'est atteindre la meilleure performance possible par rapport à un exercice donné."

Pour combattre Alzheimer, on peut dire que l'exercice physique est important, utile ?

"On pourrait extrapoler au départ de cette étude qui ne permet pas de le dire. Il y a déjà des études qui ont été effectuées par rapport à l'exercice physique et l'Alzheimer qui montrent que les performances cognitives, donc la mémoire par exemple, sont améliorées chez la personne qui a fait de l'exercice. Mais ces études sont rétrospectives. Elles étudient des personnes et voient chez les personnes qui ont Alzheimer et celles qui ne l'ont pas quelle est la proportion d'exercice physique qui a été réalisé."

Pourrait-on dire aux étudiants de faire du sport avant un blocus ?

"C'est utile et ce n'est pas récent. Je me rappelle que mon prof de médecine disait déjà: aérez-vous. On parlait de l'aération mais aujourd'hui, on sait que cet exercice traduit par un bénéfice sur la mémoire par d'autres substances produites et stimulées par les muscles."

À court terme ?

"À court terme, mais aussi à long terme. Il est important de savoir que faire un exercice maintenant pour retenir quelque chose et se dire que dans trois jours, on l'a toujours retenu, c'est peut-être un peu aléatoire. L'exercice physique n'a de valeur qu'à partir du moment où il est répétitif, simplement parce que les muscles ont besoin d'une certaine mémoire pour répéter la production des substances que j'évoquais tout à l'heure."