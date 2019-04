Jeudis pour le climat - À Anvers, 150 manifestants défilent pour le climat malgré les vacances

(Belga) Environ 150 manifestants ont battu le pavé jeudi midi dans le centre-ville d'Anvers pour partager leur inquiétude face à la situation environnementale lors des désormais traditionnels jeudis pour le climat. Malgré les vacances scolaires, la participation à cette 10e édition anversoise était plus importante que les semaines précédentes.

Les organisateurs Youth for Climate et Students for Climate Antwerp ont cette fois reçu le soutien de plusieurs représentants des Grands-parents pour le Climat (Grootouders voor het klimaat). Une vingtaine de membres d'une chorale internationale de jeunes chanteurs, qui se produisait cette semaine à Anvers, s'est également jointe au cortège. Les manifestants ont défilé en scandant leurs emblématiques slogans "What do we want? Climate justice! When do we want it? Now! " ("Que voulons-nous? La justice climatique! Quand la voulons-nous? Maintenant! ") et "Change the system, not the climate! " ("Changez le système, pas le climat! "). (Belga)