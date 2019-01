Jeudis pour le climat: les étudiants manifestent devant l'hôtel de Ville de Liège

(Belga) Plusieurs centaines d'étudiants se sont mobilisés pour le climat jeudi place du Marché à Liège, devant l'hôtel de Ville. La circulation à Liège est fortement perturbée.

En raison du rassemblement des étudiants sur l'espace Tivoli depuis midi ce jeudi, la rue de Bex et la place du Marché, devant l'Hôtel de Ville, sont fermées à la circulation. La police de Liège encadre notamment le rassemblement. Alors que le mouvement devait rester statique, un cortège s'est rendu vers la rue Feronstrée et a fait une boucle pour revenir au point initial en passant par la rue Hors-Château. Le mouvement, initié il y a une semaine par des jeunes de rhétos a été relativement bien suivi, rassemblant plusieurs centaines d'étudiants. Les fédérations ont également pris part au mouvement. Le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer avait autorisé le rassemblement et s'est dit ouvert à une rencontre avec une délégation pour discuter concrètement de cette problématique. (Belga)