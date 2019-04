Jeudis pour le climat - Namur accueille la 16e grève scolaire pour le climat ce jeudi

(Belga) Après un pique-nique sur la plage d'Ostende la semaine dernière, les jeunes qui s'indignent pour réclamer une politique climatique forte battront à nouveau le pavé ce jeudi à Namur.

La capitale wallonne sera le théâtre du 16e jeudi consécutif de protestation. A l'appel des mouvements Youth For Climate et Students For Climate, la marche partira de la gare de Namur vers 10h30 pour converger vers la place Saint-Aubain. Jeudi dernier, quelque 200 personnes s'étaient rassemblées sur la plage d'Ostende pour un pique-nique décontracté, alors que 150 autres avaient défilé à Anvers. Les jeunes qui se soulèvent entendent poursuivre leur "grève scolaire" jusqu'au scrutin du 26 mai. Au plus fort du mouvement au mois de mars, jusqu'à 35.000 élèves et étudiants avaient empli les rues de Bruxelles pour exhorter les autorités à agir face au dérèglement climatique. Mais depuis le début des protestations en janvier, aucune avancée politique significative n'a permis d'y mettre un terme, même si la mobilisation s'étiole. (Belga)