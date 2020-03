JO-2020: la cérémonie de la flamme olympique perturbée par le coronavirus

Pour la première fois en trois décennies, la flamme olympique sera allumée en l'absence de spectateurs, jeudi à Olympie, pour les JO d'été de Tokyo, en raison du risque de propagation du coronavirus.

"Malheureusement il n'y aura pas de spectateurs à l'intérieur du stade antique", a déploré le maire d'Olympie Georgios Georgopoulos. "Je pense que cela réduit le sens, le message et le symbolisme de la cérémonie", a-t-il dit à l'AFP.

Le Comité international olympique (CIO) et le Comité olympique hellénique ont pris des mesures sans-précédent depuis 1984, pour cause de coronavirus, qui touche 99 personnes en Grèce, dont un sexagénaire grièvement.

La majorité des cas proviennent de la péninsule du Péloponnèse où se trouve Olympie, berceau de l'Olympisme dans l'antiquité.

En 1984, la flamme avait été allumée sans cérémonie ni spectateurs. Les organisateurs grecs entendaient protester contre la commercialisation des Jeux olympiques de Los Angeles.

Comme traditionnellement, la flamme sera allumée par les rayons du soleil sur les ruines du temple d'Hera à Olympie, siège des Jeux de l'Antiquité en Grèce.

Le soleil devrait être au rendez-vous. Mais seuls 10% des invités seront présents, et aucun des 10.000 à 12.000 spectateurs initialement attendus. "Il n'y aura personne", a regretté mercredi Athanasios Vasileiadis, président de la Commission du relais de la torche olympique.

"Nous sommes tristes de ne pas être à l'intérieur", a déploré Roula Karmanli, qui tient une salle de gym à Olympie, "c'est tellement dommage pour ceux comme nous qui vivent dans le secteur et viennent ici à chaque cérémonie d'allumage de la flamme."

Toshiro Muto, PDG du comité d’organisation de Tokyo 2020, a tenu à exprimer sa "gratitude" aux autorités grecques pour "avoir pris les mesures nécessaires".

Il a assuré, lors d'une conférence de presse commune à Olympie, que son comité allait "continuer (ses) efforts pour permettre aux Jeux de se dérouler "dans un environnement sûr", démentant l'éventualité d'un report des Jeux de Tokyo, qui doivent se dérouler du 24 juillet au 9 août.

Un membre du comité japonais d'organisation des Jeux, Haruyuki Takahashi, avait estimé dans les colonnes du Wall Street Journal mardi qu'un report d'un à deux ans des JO de Tokyo était réaliste.

- La flamme pour "arrêter la guerre sanitaire" -

"Dans le passé, la flamme olympique, là où elle passait, arrêtait la guerre. J'espère qu'elle aura la force d'arrêter la guerre sanitaire dans laquelle on se trouve aujourd'hui", a souhaité Athanasios Vasileiadis.

Le Premier ministre Kyriakos Mitstotakis a annulé sa présence à Olympie. En revanche, le président de la République hellénique Prokopios Pavlopoulos maintient sa participation à la dernière cérémonie de sa présidence, Ekaterini Sakellaropoulou prêtant serment vendredi pour lui succéder.

Plus tôt, au cours de la répétition générale, la flamme a été allumée grâce aux rayons du soleil et Anna Korakaki, qui sera la première relayeuse de la flamme jeudi, a allumé la torche avant de répéter la course qu'elle effectuera dans le stade antique.

Ce sera la première fois de l'histoire du relais de la torche olympique qu'une femme initiera le parcours de la flamme. Anna Korakaki, championne olympique, d'Europe et du monde de tir au pistolet, a été choisie à l'unanimité par le Comité olympique hellénique. "C'est un immense honneur pour moi", avait-elle confié à l'AFP, espérant être "la première femme d'une longue série".

"Ce choix démontre notre effort de promouvoir l'égalité entre les sexes", a déclaré Spyros Capralos, président du Comité olympique hellénique à l'AFP.

L'athlète grecque sera la première des quelque 600 coureurs à porter la flamme en Grèce.

La torche olympique traversera 31 villes et 15 sites archéologiques en Grèce, dont Kalamata, l'île de Kastelorizo, la Crète et Thessalonique, couvrant 3.200 kilomètres.

Les spectateurs ne seront pas interdits de venir suivre le relais grec: "C'est une fête", a commenté M. Vaseiliadis, prévenant que "chacun est responsable et doit suivre les instructions du gouvernement".

La torche finira son parcours grec dans le stade panathénaïque d'Athènes, le 19 mars, où elle sera transmise à la délégation Tokyo 2020, avant de s'envoler pour le Japon.