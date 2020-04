JoeyStarr reprend Christophe au profit de Médecins du Monde

"Océan d'amour": c'est la chanson de Christophe choisie par JoeyStarr, moitié de NTM, pour rendre hommage aux "héros du quotidien" et récolter des dons au profit de Médecins du Monde.

Assis dans son salon, lunettes à verres fumés jaunes sur le nez, le rappeur et acteur déclame le texte du "beau bizarre" récemment décédé. On y entend notamment "Le courant t'emporte/J'ai beau te serrer fort/La vie s'acharne encore".

Cette vidéo, que l'AFP a pu visionner, doit être mise en ligne ce lundi à partir de midi (www.music4heroes.live).

L'initiative revient à une association à but non lucratif créée aux premiers jours de la pandémie, architecte d'une plateforme vidéo "solidaire et collaborative sur laquelle les artistes sont invités à se produire gracieusement et à partager un titre de leur choix qui symbolise le mieux cet hommage universel".

Les chanteurs Cali, Madame Monsieur, ou encore l'actrice Axelle Laffont ont déjà participé.