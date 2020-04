L'ABSyM annonce un plan de relance de la médecine spécialisée

(Belga) Un plan de relance de la médecine spécialisée, par étape, est en cours de réalisation par le Groupement Belge des médecins Spécialistes (GBS), annonce samedi l'ABSyM.

Ce plan permettra, entre autres, de s'assurer prioritairement que les ressources nécessaires à la sécurité des patients et des soignants (masques, etc.) soient disponibles en quantité suffisante, précise l'Association belge des syndicats médicaux. "La priorité reste de garantir à nos patients que le risque d'attraper le virus en consultation, sera au plus bas qu'il se rende chez le généraliste ou chez le spécialiste et ce, par rapport au reste des actes de sa vie quotidienne. Les patients appartiennent parfois à une catégorie à risques, nous avons le devoir en tant que médecins, de nous assurer que, encore plus que dans n'importe quel endroit où il se rend, tout est mis en œuvre pour les protéger d'une contamination", justifie son président, Philippe Devos. Ce redémarrage se fera par phase, en privilégiant d'abord les soins semi-urgents, ensuite les soins planifiables qui, eux, peuvent attendre sans aucune conséquence pour la santé du patient. Les différentes étapes devraient être connues et rendues publiques dans le courant de la semaine prochaine. Entre-temps, les hôpitaux, conformément aux instructions du Risk Management Group, ont déjà libéré suffisamment de lits pour garder une marge de sécurité en cas de deuxième vague de patients Covid-19. L'ABSyM remercie, par ailleurs, la Première ministre, d'avoir rappelé à la population qu'elle pouvait, dès à présent, prendre contact par téléphone ou vidéoconférence avec un médecin, généraliste ou spécialiste, pour tout problème afin qu'ensemble, médecin et patient jugent de la pertinence d'être vu en urgence ou pas. (Belga)