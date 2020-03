L'ABSyM conseille aux médecins de vérifier s'ils sont assurés en dehors de leur spécialité

(Belga) L'ABSyM conseille aux médecins de vérifier les conditions de couverture dont ils bénéficient auprès de leur assureur en dehors de leur spécialité dans le cadre de la gestion de la pandémie du coronavirus, a annoncé l'association belge des syndicats médicaux (ABSyM) mardi par communiqué. Pour l'ABSyM, Assuralia, l'association professionnelle des compagnies d'assurance, n'a pas encore adopté de position unanime à ce sujet.

Selon l'ABSyM, certaines compagnies d'assurance ont déjà signalé spontanément l'élargissement de leur couverture d'assurance responsabilité civile professionnelle (RCP) lorsque les médecins travaillent en dehors de leur spécialité ou de leur compétence habituelle étant donné la situation d'urgence liée à la pandémie du coronavirus. C'est le cas notamment pour les médecins appelés à travailler aux services des urgences, dans des services Covid-19 spécialement conçus pour accueillir l'afflux de patients atteints du coronavirus ou encore pour les médecins qui apportent leur aide dans les centres de triage. L'ABSyM insiste pour que "toutes les compagnies d'assurance adaptent la couverture en responsabilité civile professionnelle en ce sens si ce n'est pas encore le cas", indique le communiqué. Pour l'ABSyM, l'association professionnelle des compagnies d'assurance Assuralia laisse non seulement aux assureurs le soin de décider eux-mêmes s'ils étendent ou non la couverture en responsabilité civile professionnelle pour les médecins exerçant des activités en dehors de leur spécialité dans le contexte de la pandémie Covid-19 mais également de communiquer l'extension ou non envers leurs assurés. (Belga)