L'action 'Fishing for litter' pour que les pêcheurs ramènent les déchets ramassés en mer

(Belga) Le projet international 'Fishing for litter' encourage une fois de plus cette année les pêcheurs à ramener les déchets retrouvés dans leurs filets et à ne pas les rejeter à la mer. La Coopérative de pêche flamande (VVC) souhaite encourager les pêcheurs belges à participer à l'action qui a été présentée mercredi lors d'un événement à Zeebrugge.

Une présentation du projet a été menée à destination de toutes les personnes présentes sur le quai de Zeebrugge. Des diverses explications et des activités interactives leur ont été proposées. Les pêcheurs ont été invités à poursuivre leurs efforts pour trier et ramener les déchets qu'ils trouvent dans leurs filets. Les pêcheurs pouvaient également s'inscrire comme ambassadeur du 'Fishing for litter'. "Nous voulons que 100% des pêcheurs participent au projet d'ici trois ans", a déclaré Sander Meyns, coordinateur du projet. Pour lutter contre la pollution en mer, de nombreux pêcheurs belges participent déjà à l'initiative internationale de recyclage de déchets. Ces derniers rapportent les déchets qu'ils ramassent dans leurs filets lorsqu'ils pêchent au lieu de les laisser en mer. Pour stocker ces déchets à bord, de grands sacs poubelles, appelés 'Big Bags', sont fournis via le VVC. De retour au port, les pêcheurs remettent ces 'Big Bags', après quoi les déchets sont traités et recyclés. De cette manière, les pêcheurs eux-mêmes aident à lutter contre la pollution des plastiques en mer. (Belga)