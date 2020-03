L'affinage constant des mesures crée le chaos pour les services de sécurité

(Belga) Le bourgmestre d'Anvers, Bart De Wever, demande aux ministres fédéraux de ne pas tenir des "déclarations contradictoires" à propos des mesures de lutte contre le covid-19.

"L'affinage constant des mesures et la réinterprétation dans les moindres détails des FAQ (questions fréquemment posées) mènent au chaos sur le terrain pour les services de sécurité", a-t-il déclaré après la réunion de la cellule locale de crise anversoise. L'arrêté ministériel sur l'interdiction des rassemblements est, selon lui, "très clair" et il n'est pas nécessaire d'enter davantage dans les détails. "Pour l'exécution, laissez simplement la police locale et les services de contrôle travailler avec bon sens", a-t-il ajouté. À ses yeux, il en va de l'adhésion à ces mesures de la population troublée par des déclarations contradictoires. "Les interventions illogiques, inexplicables sont néfastes", a-t-il souligné. "Le pêcheur solitaire, le jeune sportif qui joue seul au basket, le senior qui se détend sur un banc, le cycliste qui roule quelques dizaines de kilomètres: nous devons cesser d'imaginer des règlements qui interdisent ça dans les faits". Le bourgmestre, également président de la N-VA, demande que la mise en oeuvre de l'interdiction de rassemblement puisse s'appuyer sur les sanctions administratives communales (SAC), dispositif plus simple qui permet de ne pas tout renvoyer à la justice. (Belga)