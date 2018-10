L'Afsca autorise les récipients alimentaires pour emporter ses courses alimentaires

(Belga) La législation alimentaire n'a jamais interdit que les consommateurs apportent eux-mêmes un emballage pour emporter leurs achats, clarifie l'Agence fédérale pour la sécurité alimentaire (Afsca) dans La Dernière Heure lundi. Le commerçant peut toutefois refuser les emballages qui ne correspondent pas à certains critères.

"Faire ses courses alimentaires en prenant soin de n'utiliser aucun emballage du magasin, c'est une tendance qui prend de l'ampleur. L'Afsca est 100 % favorable au zéro déchet, tant que la pratique reste en adéquation avec la loi et qu'elle n'entraîne pas de risque pour le consommateur", précise la porte-parole de l'Afsca, Stéphanie Maquoi. Toutefois, un commerçant reste le garant de la sécurité alimentaire derrière son comptoir et peut donc refuser un contenant si il ne répond pas à certains critères. Le récipient du client doit être propre pour éviter toute source de contamination pour les autres produits vendus par le commerçant. Il doit être approprié à l'emballage d'aliments. "Un sac en plastique reçu lors de l'achat de chaussures ne convient pas, le bidon en plastique ayant contenu un assouplissant pour le linge non plus", précise la porte-parole de l'Afsca. Enfin, le contenant doit être adapté à l'utilisation spécifique que l'on va en faire. "Pour emporter un repas ou un aliment chaud, il faut un contenant qui soit conçu pour contenir un mets chaud. De plus, un aliment acide ne doit pas être emporté dans un contenant en aluminium par exemple, et ce pour éviter le risque de réaction chimique", précise encore Mme Maquoi. (Belga)