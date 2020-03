L'Afsca rappelle du crottin de chèvre vendu dans plusieurs grandes enseignes

(Belga) L'Afsca, en accord avec la société Le Larry, fait retirer de la vente plusieurs modèles de fromage à base de chèvre au lait cru vendus dans plusieurs supermarchés et magasins d'alimentation en Belgique. Le fromage contient peut-être la bactérie E.coli.

Plusieurs produits de marques différentes sont concernés par le rappel. Tous sont vendus dans des pots en plastique de 125 grammes. La société Le Larry demande à ses clients de ne pas consommer ces produits et de les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés. Il s'agit de différents crottins nature, bio ou non, des marques Le Larry, Ganda, Boni ainsi que d'un crottin aux herbes de la marque Le Larry. Les produits ont été distribués via les supermarchés Delhaize, Carrefour, Colruyt, Bio-Planet, Okay ainsi que des magasins d'alimentation en Belgique. (Belga)