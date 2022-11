Un Wallon au CV incroyable fait partie des heureux élus: l'agence spatiale européenne recrute de nouveaux astronautes

L'ingénieur et chercheur en neurosciences Raphaël Liégeois a été appelé ce mercredi à devenir le troisième astronaute belge de carrière, succédant à Dirk Frimout et Frank De Winne au terme d'une sélection drastique.

Un astronaute wallon fait partie des quelques nouveaux astronautes de l'agence spatiale européenne (ESA). L'ESA a dévoilé ce mercredi après-midi à Paris les noms de ces heureux élus, sélectionnés parmi plus de 20.000 candidats. Plus de 1.000 Belges ont passé les différentes épreuves.

Raphael Liégeois rejoint ainsi la grande famille des astronautes belges, Dirk Frimout et Frank De Winne. A 34 ans, ce Namurois a réalisé ses études ainsi que son doctorat à l'université de Liège et à l'Ecole Centrale à Paris. Il a travaillé en tant que chercheur en Suisse, à Singapour et aux Etats-Unis, tout en donnant des cours.

Pilote de montgolfière et musicien

Depuis trois ans, cet ingénieur vit en Suisse. Francophone, il parle cinq langues et possède un diplôme de pilote de montgolfière. Dans son CV, ce trentenaire révèle aussi pratiquer la course à pied, la natation et jouer du piano, de la guitare et de l'orgue. Sans oublier sa formation en arts du cirque.

Pour l'agence spatiale, renouveler la sélection est important. "On a fait la dernière sélection il y a plus de 10 ans, donc il fallait renouveler, amener du sang neuf et surtout étendre. Vu l'engouement actuel pour les affaires spatiales et surtout l'exploration, il est très important d'étoffer notre équipe", a indiqué Philippe Willekens, directeur communication de l'agence spatiale européenne, dans le RTL INFO 13H.

Quel profil pour devenir astronaute ?

Selon lui, un astronaute doit avoir un profil particulier. "On parle beaucoup de résilience, de concentration, de gens qui sont des opérateurs techniques très concentrés, surtout et avant tout des "team players", c'est-à-dire des personnes qui sont tout à fait capables de s'intégrer dans des équipes, de travailler dans des conditions assez difficiles et rigoureuses. La station spatiale n'est pas une station balnéaire. C'est un endroit compliqué, extrêmement exposé. Il nous faut donc des gens qui sont bien entraînés", a expliqué le directeur.