L'Allemagne va transformer des hôtels et grandes halles en hôpitaux

(Belga) L'Allemagne va transformer des hôtels et des grandes halles en hôpitaux afin d'accroître les capacités d'accueil dans les services de soins intensifs de malades atteints du Covid-19, a annoncé le gouvernement allemand mercredi.

La mise sur pied de ces structures provisoires, qui ne dispenseront que des soins courants, "doit permettre aux hôpitaux de se concentrer sur l'élargissement de leurs capacités en soins intensifs", a précisé le gouvernement dans un communiqué. L'Allemagne prévoit également de doubler le nombre de lits d'assistance respiratoire dans les hôpitaux afin d'assurer la prise en charge des patients touchés par le virus. L'Allemagne dispose déjà à ce jour d'environ 25.000 lits de ce type, nettement plus qu'en France ou en Italie par exemple. Avec plus de 80 millions d'habitants, le pays compte plus de 8.000 cas confirmés d'infection par le nouveau coronavirus et entre 12 et 16 morts, selon les estimations. Le gouvernement a également demandé aux établissements hospitaliers dans tout le pays de rappeler des médecins ou du personnel de soin à la retraite, et de faire appel à des étudiants avancés en médecine. Ils doivent également aller rechercher tout le matériel stocké par exemple dans des caves et qui n'est plus utilisé, comme des lits, des civières, afin qu'ils puissent être utilisés en cas de nécessité, selon le communiqué du gouvernement. (Belga)