L'analyse ADN confirme que le loup August est un mâle

Le loup August, le second loup observé en Belgique cet été après Naya, est un mâle, selon une analyse ADN.

L'enquête a par ailleurs indiqué qu'August avait tué trois moutons à Bourg-Léopold. L'information de VRT NWS a été confirmée à Belga par l'Institut pour la nature et les bois. Sur des images vidéo, on découvre que le deuxième loup voyageait depuis quelques semaines déjà avec Naya. L'analyse ADN a démontré qu'il s'agissait bien d'un mâle. On ne sait pas encore clairement d'où provient ce loup car cela ne peut être établi avec l'analyse ADN. La première observation d'August a été faite dans la ville de Norden, au nord-ouest de l'Allemagne, où un mouton avait été tué. L'ADN du loup avait été prélevé. Le loup est ensuite arrivé en Belgique le 3 août -d'où son nom- en passant par les Pays-Bas. Les moutons tués à Bourg-Léopold semblent être l'œuvre d'August principalement. Naya a vraisemblablement tué plusieurs moutons également.