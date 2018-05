L'arrêté qui interdit l'usage d'herbicides non professionnel est approuvé

(Belga) Le conseil des ministres a approuvé vendredi un arrêté qui interdit l'usage de certains herbicides par les particuliers, a annoncé le ministre de l'Agriculture, Denis Ducarme. Est notamment visé le "Roundup" dont la substance active est le glyphosate.

L'interdiction concerne l'ensemble des herbicides à utilisation non professionnelle. Seuls les herbicides composés de substances de base (qui n'est pas préoccupante, dont l'effet sur le système endocrinien n'est pas prouvé et dont la destination première n'est pas phytosanitaire), de biopesticides et de substances à faible risque pourront encore être autorisés. Pour ce qui est des herbicides totaux, comme le "Roundup", l'interdiction de commercialisation, de vente et d'utilisation non professionnelle sera immédiate dès l'entrée en vigueur de l'arrêté. En ce qui concerne les herbicides sélectifs (par exemple, le désherbant qui permet d'éliminer les pissenlits, pâquerettes, etc. dans une pelouse), 6 mois seront donnés avant l'interdiction de la commercialisation. La vente de ces produits sera donc interdite à partir du 31 décembre 2018. (Belga)