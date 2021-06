L'astronaute Thomas Pesquet a entamé sa 3ème sortie dans l'espace: "Ça ne devient JAMAIS une routine"

L'astronaute français Thomas Pesquet a entamé vendredi sa troisième sortie dans l'espace en un peu plus d'une semaine, afin de terminer l'installation d'un nouveau panneau solaire à l'extérieur de la Station spatiale internationale.



Comme pour les deux précédentes, cette mission est menée en compagnie de l'astronaute américain Shane Kimbrough, et doit de nouveau durer environ six heures et demie.



"C'est fréquent qu'elles s'enchaînent aussi vite (on optimise la préparation des scaphandres), par contre c'est plus rare d'en faire autant avec la même personne", a expliqué Thomas Pesquet sur Instagram.



Lui et Shane Kimbrough avaient déjà effectué deux sorties dans l'espace côte à côte en 2017.



Au total, il s'agit de la cinquième sortie dans l'espace du Français.



"Peu importe le nombre de fois où on sort de la Station spatiale, ça ne devient JAMAIS une routine", a également tweeté l'astronaute français quelques heures avant de s'élancer dans le vide. "Tout le monde est entièrement concentré pour le match 3."



Les deux co-équipiers ont mis en route la batterie interne de leur combinaison à 11H52 GMT, ce qui a marqué le début officiel de leur mission.



Arrivés à bord de l'ISS fin avril, ils ne devaient initialement réaliser que deux sorties spatiales, mais cette troisième mission a dû être ajoutée après une série de contretemps accumulés lors de la première.



Il y a un peu plus d'une semaine, les deux "mécanos" n'avaient pas pu achever l'installation d'un premier panneau solaire comme prévu. Lors de leur deuxième sortie dimanche, ils avaient ainsi dû achever de le déployer, et commencé à en poser un deuxième, qu'ils doivent vendredi terminer de dérouler.



Appelés iROSA, ces panneaux solaires de 19 mètres de long doivent augmenter les capacités de production d'énergie de l'ISS.