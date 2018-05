L'astronaute Thomas Pesquet annoncé à l'Euro Space Center en juillet

(Belga) L'Euro Space Center recevra, le 3 juillet prochain, la visite de l'astronaute français Thomas Pesquet pour une conférence ouverte au public, a annoncé mardi le centre dédié à l'espace situé à Transinne (Libin - province de Luxembourg).

Une invitation en ce sens avait été lancée à l'astronaute via l'Agence spatiale européenne (ESA). Les réservations pour cet événement gratuit, prévu à 11h00 le 3 juillet, seront ouvertes à partir du jeudi 17 mai via le site internet de l'Euro Space Center (www.eurospacecenter.be). La capacité d'accueil pour l'événement sera de 700 personnes. Les billets seront attribués en fonction de l'ordre des réservations. L'astronaute français est devenu grâce à sa mission de six mois, l'an dernier, à bord la station spatiale internationale (ISS). Thomas Pesquet a aussi suscité l'engouement sur les réseaux sociaux qui lui ont servi d'outils de communication lors de cette mission. L'astronaute français totalise à ce jour près de 1,5 millions de fans sur Facebook et plus de 700.000 abonnés sur Twitter. Après sa conférence à l'Euro Space Center, Thomas Pesquet devra aussi se rendre sur le site de la station ESA de Redu, située à quelques minutes à peine, et dont les 50 ans d'existence seront aussi officiellement célébrés le 3 juillet prochain. (Belga)