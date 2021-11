L'aulne à l'honneur de la grande distribution de plants d'arbres ce week-end en Wallonie

(Belga) La grande distribution annuelle de plants d'arbres en Wallonie aura lieu le week-end des 27 et 28 novembre dans soixante communes à l'occasion de la semaine de l'arbre organisée par la Région wallonne. Cette année, c'est l'aulne glutineux, seule espèce d'aulne indigène en Belgique, qui est mis à l'honneur parmi les essences distribuées.

Cet arbre, particulièrement friand des zones humides, présente de nombreux avantages dans la lutte contre les inondations. Ses racines stabilisent les berges et rives sensibles à l'érosion, servent de refuge à la faune aquatique et fixent l'azote de l'air. La ramure de l'aulne offre également une ombre qui maintient la fraicheur de l'eau et sa teneur en oxygène. "Les récentes inondations nous ont confirmé l'urgence d'anticiper les changements climatiques, notamment par des solutions basées sur la nature. Planter des haies ou des arbres limite les coulées de boue en cas de fortes pluies et protège les sols et le bétail en cas de chaleur ou de sécheresse", développe la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier. La ministre a rappelé que 1.000 kilomètres de haies et 800.000 arbres avaient déjà été plantés en Wallonie dans le cadre du projet "Yes We Plant" qui vise à replanter 4.000 kilomètres de haies d'ici 2024. Des activités de plantations collectives mais aussi de découvertes de pépinières et vergers auront lieu tout le week-end. Les plants mis à disposition proviennent, autant que possible, de pépinières wallonnes. La liste complète des communes participantes est à retrouver sur le site: //environnement.wallonie.be/semaine-arbre/citoyen.html (Belga)