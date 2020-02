L'Australie annonce une enquête de la Commission royale sur les feux de forêt

(Belga) Le gouvernement australien a annoncé jeudi la mise en place d'un comité d'enquête à la suite des importants incendies qui ont ravagé le pays. Une Commission royale sur les dispositions nationales en matière de catastrophes naturelles, également appelée "Commission royale sur les feux de forêt", examinera l'état de préparation, la réponse et la capacité de récupération du pays après de telles catastrophes, a déclaré le Premier ministre, Scott Morrison.

"L'enquête prend en compte le changement climatique, l'impact plus large de nos étés de plus en plus longs, plus secs et plus chauds et se concentre sur des mesures pratiques qui ont un lien direct avec la sécurité des Australiens", a énuméré M. Morrison, conservateur et particulièrement critiqué pour son inaction en matière de climat. En Australie, les catastrophes naturelles sont principalement gérées par les gouvernements au niveau des États, mais l'enquête examinera le cadre juridique pour la participation du gouvernement fédéral à la réponse à de telles urgences. L'ancien Commandant en chef des Forces armées, Mark Binskin, dirigera la commission. La Commission royale a été invitée à présenter un premier rapport de recommandations d'ici la fin août, avant la prochaine saison des feux de forêt, qui débute normalement en décembre. Cette année pourtant, d'importants incendies se sont déclarés en septembre et ont brûlé plus de 12 millions d'hectares de terres dans le sud et l'est de l'Australie. Au moins 33 personnes sont mortes et plus de 3.000 maisons ont été détruites. (Belga)