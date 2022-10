L'éclairage public en partie éteint à Namur à partir du 1er novembre

(Belga) Afin de faire face à la hausse du coût de l'électricité, l'éclairage public de la Ville de Namur sera en partie éteint de minuit à 05h00 à partir du 1er novembre, a annoncé vendredi le collège communal.

Cette phase test concerne 369 lampes. Les entités concernées par la coupure sont Beez, Lives-sur-Meuse, Loyers et Marche-les-Dames. Toutefois, tous les points lumineux de ces entités ne seront pas touchés. Une seconde phase devrait débuter le 1er décembre et cette fois concerner aussi les centres urbains. Il faut d'abord que le gestionnaire du réseau (Ores) fasse le nécessaire sur le plan technique. "La réalité d'un quartier rural n'est pas celle d'un centre-ville estudiantin. Il faut une approche différenciée pour les centres urbains et péri-urbains que sont Namur, Jambes, Saint-Servais et Salzinnes, afin d'y préserver la sécurité des personnes", a expliqué le collège communal. "Le réseau actuel n'étant pas divisé par entités, quartiers ou rues, des interventions techniques dans les cabines gérant le réseau sont nécessaires." (Belga)