L'environnement, sujet rassembleur pour 68% des Français, selon un sondage

Près de sept Français sur dix (68%) considèrent que la protection de l'environnement est un enjeu qui peut permettre de surmonter les divisions au sein de la société, selon une vaste enquête de l'institut Kantar.

Ils sont encore plus nombreux (83%) à se dire convaincus qu'il faut "se serrer les coudes et faire face aux problèmes ensemble" et à déplorer que le débat public devienne "de plus en plus agressif" (89%).

"Toutes les familles de Français voient dans la protection de l'environnement un enjeu pour nous rassembler", notent les auteurs. La transition écologique est l'un des principaux thèmes, au-delà des clivages politiques, de la campagne pour les élections municipales de mars.

Réalisée auprès d'un total de 6.000 personnes pour le laboratoire d'idées Destin Commun, l'étude distingue trois groupes de population : la France "tranquille" (30%), la plus intégrée au modèle social, la France "polémique", très visible dans les débats et les conflits (32%) et la "France des oubliés" (38%), en retrait du débat public.

Elle relève par ailleurs de fortes tensions au sein de la société, avec notamment 62% des personnes interrogées qui s'inquiètent d'"un climat d'hostilité croissant à l'égard des musulmans en France".

Les Français n'éprouvent pas moins "une forte aspiration à l'unité", avec 61% des personnes interrogées qui pensent que "nos divisions sont surmontables". Un chiffre toutefois moins élevé qu'en Allemagne (71%) ou aux Etats-Unis (77%) sur la base d'enquêtes similaires.

Enquête réalisée en ligne du 27 février au 20 mars 2019 auprès d'un échantillon de 4.008 personnes, selon la méthode des quotas, puis du 27 novembre au 3 décembre auprès de 2.003 personnes, selon les mêmes modalités.

