L'homme-fort du Borussia Dortmund est clair: "On joue le mois prochain, sinon c'est fini"

(Belga) Hans-Joachim Watzke, le CEO du club de football allemand du Borussia Dortmund, veut faire tout son possible pour pouvoir jouer à nouveau en Bundesliga au mois de mai, malgré la crise du coronavirus. Ce serait toutefois à huis clos. "Si nous ne jouons pas le mois prochain, la Bundesliga va se retrouver sens dessus dessous. Alors le format actuel ne sera plus tenable", a-t-il déclaré dimanche à la chaîne de télévision Sky.

De tous les grands pays ouest-européens, l'Allemagne est le plus proche d'une reprise de la compétition. Avec des matchs à huis clos, ils veulent jouer les neuf dernières journées du championnat de Bundesliga et de D2. De cette manière, les clubs pourront toujours recevoir de l'argent des droits télé. Quelque trois cents millions d'euros sont en jeu. L'arrêt définitif du football cette saison coûterait environ 750 millions d'euros au football allemand. Cependant, de nombreux fans ont déjà critiqué ces matchs à huis clos. "Nous nous rendons également compte que ce ne sera pas la même chose : le football dans un stade est beaucoup plus intense qu'à la télévision. Mais ce n'est pas une mince affaire pour la Ligue. Il s'agit de sauver le football". Chez son éternel rival, le Bayern Munich, on ne semble pas trop inquiets. Alexander Nübel, un gardien de but prometteur de Schalke 04 a déjà été recruté, et le directeur sportif Hasan Salihamidzic cherche maintenant des renforts supplémentaires. "Nous voulons renforcer notre équipe avec un grand talent européen et une star internationale", a-t-il avoué au journal Welt am Sonntag. Salihamidzic s'attend également à ce que le gardien Manuel Neuer reste en Bavière. Les problèmes qui ont entouré les négociations du contrat auraient été "résolues en interne". "Manuel sait que nous l'apprécions beaucoup. J'ai moi-même joué avec Oliver Kahn, je sais donc à quel point un gardien de but de haut niveau peut être important pour une équipe. Eh bien, Manuel Neuer est aussi un gardien de but de haut niveau". (Belga)