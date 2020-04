L'incendie dans le domaine De Liereman sous contrôle, fin du plan catastrophe communal

(Belga) L'important feu de forêt qui s'est déclaré mercredi soir dans le domaine De Liereman, à Oud-Tunhout, dans la province d'Anvers, est sous contrôle, indique le bourgmestre local Bob Coppens (N-VA). La phase communale du plan catastrophes, qui avait été activée, a été levée durant la soirée.

De Liereman est une zone de 500 hectares avec des forêts, des landes et des marais et abrite de nombreuses espèces de faune et de flore rares. Comme d'autres réserves naturelles de la province d'Anvers, elle était fermée depuis lundi en raison de l'extrême risque d'incendie provoqué par la sécheresse persistante. Mercredi, un incendie s'est déclaré durant l'après-midi dans la zone centrale du domaine, une tourbière de 167 hectares. On ne connait pas encore l'origine du sinistre et l'intention malveillante n'est dès lors pas exclue. Tous les corps de pompiers des environs sont venus aider à éteindre l'incendie mercredi soir et ont été soutenus par un hélicoptère bombardier d'eau. Il y aussi eu pas mal de dégagements de fumée mais celle-ci s'est depuis lors dissipée. L'étendue exacte des dégâts ne sera pas visible avant jeudi, selon le bourgmestre Coppens. Il est à craindre qu'il faille des décennies avant que la zone ne se rétablisse complètement. (Belga)