L'industrie du plastique se porte bien mais "les menaces s'amoncellent"

(Belga) La production mondiale de matières plastiques a progressé de 3,9% en 2017, tirée par la "bonne santé des industries consommatrices", mais "les menaces s'amoncellent" sur ces produits pour des raisons environnementales, a annoncé mardi la fédération européenne PlasticsEurope.

La production mondiale a atteint l'an dernier 348 millions de tonnes. La part européenne en a représenté 18,5% à 64,4 millions de tonnes (+3,4% en un an), a précisé Hervé Millet, directeur des affaires techniques et réglementaires de PlasticsEurope, lors d'une conférence de presse. La demande a notamment été soutenue par la croissance de deux secteurs clients: l'automobile (+6,2%) et les équipements électriques et électroniques (+6,4%). Mais l'emballage reste le principal débouché en Europe (près de 40% de la demande totale). La progression du secteur des plastiques en 2017 a été aussi observée en France, où la croissance a même été supérieure: +7,8% pour la production et +4,5% pour la transformation. Interrogé sur cette année, M. Millet a noté que "les premières tendances du premier trimestre 2018 au niveau européen sont un peu en retrait par rapport à l'année dernière". Au-delà de la progression de l'industrie des plastiques, le responsable de PlasticsEurope s'est inquiété de récentes initiatives européennes, en dénonçant "la stigmatisation de certains articles en plastique". "L'industrie se porte bien (...) malheureusement les menaces s'amoncellent" avec "des remises en cause de certaines applications" des plastiques, a-t-il dit. PlasticsEurope conteste en particulier la proposition de réglementation européenne visant à interdire la vente de certains produits plastiques à usage unique (coton-tiges, couverts et assiettes, pailles, "touillettes"). Cette mesure pourrait conduire à une baisse de chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros pour l'industrie plastique mondiale, selon PlasticsEurope, qui cite une estimation de la Commission européenne. Le chiffre d'affaires de la filière plastique européenne (producteurs et transformateurs) est de 340 milliards d'euros. (Belga)