L'ONU lance un centre à Genève sur le climat et les désastres

(Belga) L'ONU lance un centre sur le climat et la résilience face aux désastres. Ce dispositif de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et du Bureau pour la réduction des menaces de catastrophes (UNDRR) a été dévoilé mercredi à Genève.

Il doit contribuer à relayer des indications sur "les impacts grandissants du changement climatique et des situations météorologiques extrêmes", affirme le secrétaire général de l'OMM Petteri Taalas. Ceux-ci ont été multipliés par cinq ces dernières décennies, alors que le nombre de victimes a été divisé par trois sur la même période. Le centre doit étendre les efforts pour utiliser les données scientifiques pour lutter contre le changement climatique. "Nous voulons mieux expliquer aux gouvernements et à la société civile le lien entre les situations météorologiques extrêmes et les autres composantes qui provoquent des désastres", affirme la représentante du secrétaire général de l'ONU pour la réduction des menaces de catastrophes. Et de mentionner la pauvreté, la dégradation environnementale, les épidémies ou encore les émissions de gaz à effet de serre. Depuis 50 ans, plus de 10'000 désastres liés au climat et à la météo ont été observés. Ils ont fait des millions de victimes. Et près de 3500 milliards de francs de dégâts. Seulement la moitié des membres de l'OMM ont établi des systèmes adaptés pour tenter d'éviter les impacts des désastres. Au total, l'année dernière, plus de 30 millions de personnes ont été déplacées en raison du climat, selon l'ONU. (Belga)