L'UEFA a discuté avec la Pro League et l'Union belge vendredi matin

(Belga) La Pro League de football a annoncé avoir tenu une visioconférence vendredi matin avec l'UEFA, au lendemain de sa décision de proposer d'arrêter sine die le championnat de Belgique de football en raison de la pandémie de coronavirus. Une décision que l'instance dirigeante européenne trouve prématurée et menace de sanctionner.

"Une réunion à distance s'est tenue pendant plus d'une heure ce vendredi matin entre l'UEFA, la RBFA et la Pro League" précise la Pro League dans son communiqué. "Cette réunion constructive a permis aux dirigeants du football belge d'expliquer dans le détail les motifs sanitaires et économiques de la recommandation émise hier par le Conseil d'administration et de contester toute approche qui consisterait à contraindre une ligue à poursuivre sa compétition dans l'état actuel de la crise sanitaire sous peine de ne plus pouvoir participer aux compétitions européennes de la saison prochaine." "Favorables à la solidarité au sein du football européen, nos représentants ont plaidé pour une approche variable de ce concept qui permette de prendre en compte à la fois les spécificités de chaque ligue." "Un nouvel entretien entre les mêmes parties sera programmé d'ici une huitaine de jours", précise encore la Pro League. (Belga)