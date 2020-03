L'UZ Brussel double le nombre de lits en soins intensifs

(Belga) L'hôpital universitaire UZ Brussel, à Jette, a doublé la capacité de lits en soins intensifs au cours de la semaine, passant de 35 à 70, afin d'anticiper une vague potentielle de patients. L'hôpital accueille actuellement 15 malades atteints du Covid-19.

Outre les soins intensifs, la zone où sont pris en charge les patients du coronavirus qui ne sont pas dans un état critique est passée de 3 à 4 unités de soins. Et l'hôpital cherche aussi à augmenter sa capacité en respirateurs. L'UZ Brussel traite actuellement 31 patients en lien avec le coronavirus: 15 malades confirmés, 7 patients dont le test est négatif, et le reste en attente de résultats. L'hôpital offre un soutien psychologique à son personnel de soins. La Villa Samson, qui accueille en temps normal les jeunes patients en thérapie avec leur animal domestique, est temporairement mise à disposition comme salle de repos pour le personnel. L'UZ peut aussi compter sur le soutien de nombreux étudiants de la VUB. Les étudiants de 2e et 3e master aident aux urgences au pré-triage des personnes présentant des symptômes liés au Covid-19, tandis que les bacheliers tentent de briser l'isolement social en rendant visite aux patients qui le souhaitent. Et, afin de contrer le manque de masques chirurgicaux, l'UZ Brussel a lancé son propre atelier de couture. (Belga)