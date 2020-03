La 13e édition du Museum Night Fever maintenue avec quelques aménagements ce samedi

(Belga) La 13e édition de la Museum Night Fever, qui doit se tenir ce samedi à partir de 19h00 dans 27 musées bruxellois, est maintenue avec quelques aménagements pour respecter les mesures préventives contre la propagation du coronavirus, ont annoncé mercredi les organisateurs. Le nombre de participants dans les différents musées sera régulé pour ne pas dépasser le millier de personnes dans un espace couvert, comme prescrit par le Conseil bruxellois de sécurité.

Le musée de l'Armée, Autoworld, le centre d'architecture CIVA, experience.brussels, le Millennium Iconoclast Museum of Art (MIMA), les Halles Saint-Géry et Train World, sept institutions qui peuvent accueillir plus de 1.000 visiteurs, "feront l'objet d'un comptage strict" pour réduire leur capacité à 900 personnes maximum. Quatre autres ont, eux, décidé d'annuler leur participation. Il s'agit des musées BELvue, La Monnaie, Maison de l'Histoire Européenne et du Parlamentarium. Un comptage sera mis en place à chaque entrée et sortie des musées participants, qui appliqueront par ailleurs les mesures sanitaires recommandées par l'Organisation mondiale de la Santé. La vigilance sera également renforcée dans les navettes. "Nous souhaitons que le maintien de cet évènement soit également un signal d'encouragement pour les visiteurs à continuer de visiter leurs musées", concluent les organisateurs, qui ajoutent qu'ils suivront les directives supplémentaires qui pourraient intervenir jusqu'à la tenue de l'événement. En 2019, la Museum Night Fever avait séduit plus de 17.000 curieux le soir du 23 février.