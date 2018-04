La bactérie xylella détectée sur des oliviers et chênes verts en Corse

(Belga) La bactérie xylella fastidiosa, qui a décimé des milliers d'oliviers en Italie et reste sans remède connu, a été détectée sur des oliviers et chênes verts de Corse, indiquent mardi les producteurs de l'île.

"C'est la première fois que l'olivier et le chêne vert sont touchés en Corse et qu'une filière économique, l'oléiculture, est touchée", s'est inquiétée Sandrine Marfisi, présidente du syndicat interprofessionnel des oléiculteurs de Corse (Sidoc), une filière représentant trois millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'île. Au total, 25 foyers avaient déjà été détectés en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et 350 en Corse, mais aucun sur des oliviers jusqu'à présent. Précisant qu'il y a "10.000 hectares d'oliviers en Corse, 107.000 hectares de chênes verts et que l'oléastre est une plante endémique du maquis corse qui couvre plus de 300.000 hectares", le syndicat juge les risques de contamination "incommensurables". Cette bactérie a été détectée pour la première fois en Europe en 2013 dans les Pouilles (sud de l'Italie). Connue aux États-Unis sous le nom de maladie de Pierce (qui a fortement touché les vignobles californiens à la fin du XIXe siècle), cette bactérie est transmise par des insectes de la famille des cigales et a été détectée à ce jour dans quatre pays européens (Italie, France, Espagne et Allemagne). Aucun remède ne permet actuellement de guérir les végétaux malades en plein champ. Deux projets de recherche sur la xylella fastidiosa sont dès lors financés par le programme Horizon 2020 de l'UE. La bactérie peut toucher jusqu'à 359 espèces végétales. (Belga)