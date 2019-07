La bande dessinée au secours d'une cité sous-marine menacée au large des Açores

(Belga) Des illustrateurs belges et étrangers de renom ont réalisé à la demande de Greenpeace plusieurs dessins d'un monde sous-marin peuplé de poissons et d'animaux menacés appelé "Lost City". L'organisation de défense de l'environnement entend par cette démarche attirer l'attention sur cet endroit encore largement méconnu et les menaces que fait peser sur lui l'exploitation minière en eaux profondes.

Cette "ville immergée" est située dans l'océan Atlantique, non loin des Açores où aucune lumière ne parvient étant donné que l'endroit, découvert il y a à peine 20 ans, est situé à plus de 750 mètres de profondeur. "Elle abrite des espèces uniques que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Selon les scientifiques, on y trouverait même des traces de l'origine de la vie sur terre", explique Greenpeace dans un communiqué. L'ONG a dès lors fait appel à plusieurs dessinateurs belges de renom comme Peyo (Les Schtroumpfs) ou Johan De Moor qui ont réalisé des dessins inspirés de cette "ville immergée" ainsi nommée en raison de ses gigantesques cheminées hydrothermales qui lui donnent l'aspect d'une ville fantôme. De grands noms internationaux comme Quentin Blake (l'illustrateur des livres de Roald Dahl) et Charlie Adlard (The Walking Dead) participent également à cette campagne.