La Belgique en route pour Mars avec LaRa

(Belga) La Belgique occupera une place de choix en 2020 dans le deuxième volet de la mission spatiale européano-russe ExoMars, indique lundi l'Observatoire royal de Belgique (ORB). L'émetteur-récepteur LaRa devrait en effet être le premier instrument belge à se poser sur la planète rouge.

LaRa, pour "Lander Radioscience", est un instrument de la future plateforme d'atterrissage ExoMars 2020. Grâce à cet émetteur-récepteur radioélectrique qui reliera Mars aux terminaux de satellites sur Terre, les scientifiques de l'Observatoire royal de Belgique pourront étudier la rotation et la structure interne de la planète. Une équipe de chercheurs de l'Université catholique de Louvain (UCL) travaille actuellement à la conception des antennes de LaRa. L'ORB et l'Institut royal d'aéronomie spatiale de Belgique (IASB) ont quant à eux participé au premier volet d'ExoMars. Lancé le 14 mars 2016, le module "Schiaparelli" (auquel a participé l'ORB) s'est écrasé. L'orbiteur "Trace Gas Orbiter" (TGO) tourne pour sa part depuis plusieurs semaines en orbite quasi circulaire autour de Mars. Enfin, l'instrument NOMAD de l'IASB doit étudier l'atmosphère martienne. L'Observatoire royal de Belgique est également impliqué dans la mission américaine InSight, lancée le 5 mai et qui s'attache à déterminer la structure interne de la planète rouge. (Belga)