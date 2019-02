La Belgique parmi les mauvais élèves en termes de part d'énergies renouvelables en 2017

(Belga) La Belgique figurait parmi les mauvais élèves en termes de part d'énergies renouvelables en 2017, révèle mardi un rapport de l'Office européen des statistiques Eurostat. Si l'Union européenne affiche une hausse globale à 17,5%, le plat pays reste bloqué à 9,1%, soit à 31,9 points de pourcentage de ses objectifs. Onze états membres ont en revanche déjà atteint leurs objectifs 2020.

En 2017, la part de l'énergie provenant de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie a atteint 17,5% dans l'Union européenne (UE), en hausse par rapport à 17,0% en 2016 et plus du double de son niveau de 2004 (8,5%), première année pour laquelle les données sont disponibles. L'objectif à atteindre pour l'UE est que cette part s'élève à 20% d'ici à 2020 et à au moins 32% d'ici à 2030. Avec plus de la moitié (54,5%) de sa consommation finale brute d'énergie provenant de sources renouvelables, la Suède affichait de loin la plus forte proportion en 2017, devant la Finlande (41,0%), la Lettonie (39,0%), le Danemark (35,8%) ainsi que l'Autriche (32,6%). À l'inverse, les plus faibles proportions d'énergies renouvelables ont été enregistrées au Luxembourg (6,4%), aux Pays-Bas (6,4%) et à Malte (7,2% chacun). Les objectifs nationaux tiennent compte des différences dans les situations de départ ainsi que des potentiels d'énergies renouvelables et des performances économiques propres aux États membres. Parmi les 28 États membres de l'UE, 11 ont déjà atteint le niveau requis pour réaliser leurs objectifs nationaux 2020 respectifs (Bulgarie, Tchéquie, Danemark, Estonie, Croatie, Italie, Lituanie, Hongrie, Roumanie, Finlande et Suède). Les Pays-Bas sont les plus éloignés de leur objectif (à 7,4 pp) suivis de la France (à 6,7 pp) et l'Irlande (à 5,3 pp). La Belgique, elle, affiche un manque de 3,9 points de pourcentage pour atteindre les 13% fixés. (Belga)