La Belgique participe à la mission Artémis de la Nasa: voici comment

Artémis, la nouvelle méga fusée de la Nasa, a décollé pour atteindre la Lune. La mission doit durer 25 jours. 50 ans après la dernière mission Apollo, ce vol test doit permettre de confirmer que le véhicule est sûr pour un futur équipage. La Belgique participe à ce projet incroyable. Des mannequins avec des centaines de capteurs ont été placés à l'intérieur de la fusée pour étudier les radiations. C'est dans le centre nucléaire de Mol que les résultats de cette expérience seront étudiés.

Voici Tori, un mannequin de 40 kilos entièrement fabriqué en plastique. Au total, il est composé de 38 étages. Le but: recréer un tissu humain. "Ce sont des matériaux différents qui ressemblent aux différents tissus qu'on a dans notre crâne humain", nous explique Olivier Van Hoey, expert en radiations.

Cartographier en détail les quantités de rayons cosmiques auxquelles les astronautes seront exposés

Mais Tori n’est pas un mannequin comme les autres. Sa particularité: elle n’est pas destinée à rester sur Terre, mais à voyager dans l’espace à bord d’une fusée. "Le but, c'est de mettre des capteurs de rayons cosmiques dedans pour cartographier en détail les quantités de rayons cosmiques auxquelles les astronautes seront exposés en future mission lunaire", indique Olivier Van Hoey.

Évaluer l'efficacité d'un gilet de protection

Dans le centre de recherche à Mol, 300 capteurs ont été préparés. Ils sont insérés un par un entre les couches qui composent le mannequin. Mais pour Tori, le grand voyage, ce n’est pas pour tout de suite. Deux autres mannequins similaires, Helga et Zohar, ont déjà embarqué dans la fusée Artémis pour remplir une mission inédite. "Un mannequin est équipé d'un gilet de radio-protection, et l'autre pas. Donc on va comparer les doses de radiations mesurées dans ces deux mannequins", précise Olivier Van Hoey.

Restera ensuite à analyser les résultats pour voir si le gilet anti-rayon cosmique a bien marché. Mais pour cela, il faudra attendre le retour des deux mannequins sur Terre. Un retour prévu dans une trentaine de jours.