La Belgique participe à un achat groupé européen de masques buccaux et autres protections

(Belga) La Belgique participe à un achat groupé au niveau européen de masques buccaux et autres équipements de protection pour faire face au coronavirus, a annoncé le Service Public Fédéral (SPF) de la Santé jeudi.

La commande fait partie d'un achat groupé européen pour les États membres de l'Union européenne, a précisé le SPF Santé. Ce procédé permet de gagner du temps et de ne pas devoir négocier séparément avec les producteurs et les fournisseurs. Le gouvernement belge utilisera concrètement ces équipements pour soutenir les médecins généralistes et les hôpitaux en cas de pénurie. Le SPF Santé insiste également sur la nécessité de "réserver autant que possible les masques restants à ceux qui en ont vraiment besoin: les soignants et les personnes qui sont contaminées au coronavirus". "Pour toute personne en bonne santé, un masque a peu d'utilité", rappelle le SPF Santé. (Belga)