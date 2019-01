La Chine a envoyé un robot sur la face cachée de la Lune: cette astrophysicienne belge décrypte cette découverte

L'astrophysicienne Yaël Nazé a évoqué dans le RTL info 13h ce jeudi l'intérêt de ce que s'apprête à découvrir une sonde chinoise qui est parvenue à se poser sur la face cachée de la Lune. Elle a d'ailleurs envoyé une première photo.

"On avait déjà des images, et deux ou trois infos, mais là ça va permettre de vraiment mieux connaître la face cachée car on est sur place".

Que va-t-on y faire ? "Il y a plusieurs choses. Des images, d'abord, pour voir à quoi ça ressemble en vrai, quand on est dessus, car elle est très différente de celle qu'on voit tous les jours. Il y aura des recherches sur les matériaux: de quoi se compose cette face cachée? Est-ce qu'il y a une distribution différente de la face visible ? Et puis aussi par rapport à l'épaisseur. Car on suppose que la croute, de ce côté-là de la Lune, est plus épaisse. Mais on ne sait pas de combien. Il y a des radars qui vont pénétrer et on aura plein d'informations".

Est-ce une prouesse ? "Oui, c'est une prouesse technologique car on est sans contact direct, vu que c'est la face cachée. Il faut passer par des relais, qui doivent fonctionner aussi bien que les robots. C'est donc très complexe à mettre en place. Et je crois que la Chine a voulu montrer qu'elle était capable de faire aussi bien que les grands".

Cela fait 10 ans que le Chine s'intéresse de près à la Lune, dans le but, d'après notre experte, d'y amener des humains d'ici 2025/2030.