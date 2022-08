La Chine recourt massivement au charbon, en raison de la sécheresse

(Belga) Les niveaux d'eau très bas freinent les centrales hydroélectriques en Chine, à la suite de la sécheresse et de l'épisode de chaleur les plus aigus en 60 ans, et contraignent le pays à recourir massivement aux centrales à charbon, rapporte mercredi un média d'Etat chinois.

Alors que les températures sont très élevées dans le centre et le sud de la Chine, 67 centrales au charbon dans le Sichuan, une province du sud-ouest du pays, tournent actuellement à 150% de leur capacité théorique. Dans cette province de 81 millions d'habitants, l'électricité est rationnée depuis plus d'une semaine. En temps normal, plus de 80% de l'électricité produite dans cette province provient de centrales hydrauliques mais avec la sécheresse, les niveaux des barrages sont au plus bas. Parallèlement, la demande en électricité a été attisée par la demande d'air conditionné. Dans la province d'Hubei, les niveaux du fleuve Yangtsé sont les plus bas depuis 1865. La Chine est le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, devant les Etats-Unis. L'Empire du milieu continue à produire deux tiers de ses besoins électriques à partir du charbon, un combustible fossile particulièrement polluant. (Belga)