La clinique Saint-Joseph à Liège aura son rôle à jouer dans la lutte contre le Covid-19

(Belga) La clinique Saint-Joseph de Liège a, il y a peu, déménagé pour rejoindre la clinique du MontLégia. Cependant, cet espace est toujours exploitable. C'est la raison pour laquelle le promoteur immobilier qui en avait fait l'acquisition, a décidé de le mettre à disposition du gouvernement. L'endroit pourrait être utilisé comme lieu d'accueil pour des personnes qui n'ont plus besoin d'un lit dans un hôpital, mais qui sont contagieuses.

Un changement de programme pour cette institution liégeoise qui ne devait plus compter de patients en ses murs. En effet, comme l'explique Paul Van Butsele, le promoteur bruxellois de Bluestone Invest, les lieux devaient être rasés pour faire des zones d'habitations. "On devait encore faire des demandes de permis de bâtir, mais nos projets vont prendre du retard. Lors d'une réunion avec le CHC (Centre hospitalier chrétien), nous avons discuté des statistiques de la pandémie. On s'est alors aperçu qu'on disposait de locaux qui pouvaient être exploités. C'est pourquoi on a décidé de les mettre à disposition du gouvernement." L'homme poursuit: "Aujourd'hui, le projet que nous avions n'est pas la priorité. L'urgence, c'est lutter contre la pandémie et agir ensemble en venant en soutien du corps médical." Il restait du matériel dans les cliniques de l'Espérance et Saint-Vincent, deux autres antennes du CHC qui ont fait mouvement vers le MontLégia. Ce matériel, dont des lits, a été déménagé vers la clinique Saint-Joseph, expliquait jeudi Paul Van Butsele. Du côté du CHC, on précise que l'infrastructure est à présent effective. Cependant, s'il y a de grandes chances que l'endroit soit transformé en zone d'accueil fonctionnant comme un sas de décontamination, le sujet devait être abordé en fin de semaine au gouvernement wallon. Cet espace de plus de 200 lits pourrait être un outil utile pour soulager les hôpitaux et les maisons de repos. Des personnes qui sont guéries de la maladie, mais toujours contagieuses, pourraient ainsi y être accueillies pour ne pas rentrer dans leur maison de repos et éventuellement contaminer les autres pensionnaires ou le personnel. Il reste à trouver le personnel nécessaire, puisque du côté du CHC, l'ensemble des ressources humaines est aujourd'hui occupé sur le site du MontLégia. (Belga)